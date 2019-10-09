Воронежцы пожаловались на «приют клещей» во дворе рядом с детской площадкой

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-09T15:08:20+03:00

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Жители дома №16 по улице Типличной сообщили в государственную жилищную инспекцию, что в их дворе расположены овощехранилища, причем рядом с игровой площадкой детского сада. Летом в высокой траве здесь обитает много клещей. Горожане опасаются, что от них могут пострадать играющие дети.

Среди других нарушений, на которые жаловались жильцы, были разрушенное бетонное покрытие у подъездов, отсутствие освещения на первых этажах подъездов и мусор в подвальных помещениях.

Узнав о готовящейся внеплановой проверке ГЖИ, коммунальщики в кротчайший срок устранили все недостатки. Приехавший на место инспектор нарушений не застал. В том числе и высокой травы – ее покосили.

ИСТОЧНИК KP.RU