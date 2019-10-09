2019-10-09T14:56:34+03:00
Авто

На одном из оживленных перекрестков Воронежа погас светофор

Если его не включат, вечером стоит ждать пробок
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Обстановка на перекрестке - накаленная.Обстановка на перекрестке - накаленная.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

На перекрестке улиц 9 Января и Машиностроителей сегодня шумно: то и дело слышатся гневные гудки автомобилей. С самого утра там не работает светофор. Поток по главной дороге худо-бедно движется. А вот у тех, кто едет по перпендикулярной улице, возникают сложности.

Оказалось, что причиной отключения светофора стали работы на соседнем мини-рынке. Все утро через дорогу от него копают траншею. Как только работы будут закончены, светофор снова оживет. Будем надеяться, что это произойдет до окончания рабочего дня, иначе вечером не избежать серьезных заторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый знакомый ограбил жительницу Воронежа и попытался уехать из города
Воронежцев спрашивают, как лучше гореть иллюминации в центре города
Воронежцы пожаловались на «приют клещей» во дворе рядом с детской площадкой
Стало известно, насколько в Воронеже подорожает проезд
Евгений Малкин: «Я не смотрю на жизнь так, как например, кто-нибудь в Воронеже»
Воронежский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных в 2019 году
Никогда не разговаривайте с незнакомцами: новый «приятель» украл у воронежца 175 тысяч
За подлог осудят замглавы сельского поселения из Воронежской области
В Воронеже "Лексус" сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
Поисковики сообщили о неучтенных воинских захоронениях в воронежском парке "Орленок"
Кроссовер с кожаным салоном заказали для председателя избиркома Воронежской области
Воронежский кинотеатр «Пролетарий» модернизируют к середине декабря
Воронежцев приглашают прибраться в Северном лесу