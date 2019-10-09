На одном из оживленных перекрестков Воронежа погас светофор

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-09T14:56:34+03:00

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На перекрестке улиц 9 Января и Машиностроителей сегодня шумно: то и дело слышатся гневные гудки автомобилей. С самого утра там не работает светофор. Поток по главной дороге худо-бедно движется. А вот у тех, кто едет по перпендикулярной улице, возникают сложности.

Оказалось, что причиной отключения светофора стали работы на соседнем мини-рынке. Все утро через дорогу от него копают траншею. Как только работы будут закончены, светофор снова оживет. Будем надеяться, что это произойдет до окончания рабочего дня, иначе вечером не избежать серьезных заторов.

ИСТОЧНИК KP.RU