Евгений Малкин: «Я не смотрю на жизнь так, как например, кто-нибудь в Воронеже»

СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-09T14:26:00+03:00

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В большом интервью «Матч ТВ» звезда мирового хоккея Евгений Малкин, в последнее время, правда, немного сбавивший обороты, вскользь упомянул Воронеж. Сделал он это, отвечая на вопрос об отношении к высказыванию другого знаменитого игрока Артемия Панарина о том, что жизнь в России за последние 20 лет не улучшилась.

Малкин справедливо заметил, что со своей колокольни не может об этом судить, так как получает ну очень хорошие деньги, позволяющие обеспечить комфортные условия жизни не только для себя, но и для своих родственников.

- Дать какую-то оценку даже язык не поворачивается. Это вообще не моя среда. Это не мое, - заявил хоккеист. - И я не смотрю на жизнь так, как например, кто-нибудь в Воронеже. Дороги, пенсии, ЖКХ — конечно, у нас много проблем… Мы должны сами что-то решать. Правильно провели акцию в защиту парня, которого неправильно осудили (видимо, Малкин имел в виду журналиста «Медузы» Ивана Голунова - ред.). Молодцы, вышли на улицу. Добились справедливости. Такие поступки достойны уважения. Но когда люди греются под солнцем где-нибудь на курорте — и поливают грязью государство? Мне кажется, лучше промолчать.

Напомним, что традиция делать Воронеж символом серости и отсталости российской провинции во многом пошла от резидентов «Камеди клаб». Особенно в этом усердствуют почему-то бывшие жители нашей области Руслан Белый и Юлия Ахмедова. Иногда даже хочется спросить: а вы-то сами в Воронеже давно были хотя бы несколько дней, чтобы судить? Лучше уж высказываться поосторожнее, к примеру, как Евгений Малкин.

ИСТОЧНИК KP.RU