Воронежский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-09T14:05:43+03:00

Также представительниц прекрасной половины в нашем регионе все чаще называют редким именем Есения. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Региональное управление ЗАГС по Воронежской области назвало самые популярные и редкие имена новорожденных за девять месяцев 2019 года. Среди мальчиков по-прежнему лидирует Артем. Первое место он удерживает вот уже несколько лет. Такое имя получили 459 малышей. А у девочек - Анастасия - 307. Кстати, на этот раз она потеснила популярных Марию и Викторию.

Фото: предоставлено пресс-службой регионального управления ЗАГС.

Среди редких и необычных имен у мальчиков встречаются Моисей, Рамазан, Азиз, Гектор, Яромир, Арнольд, Вениамин, Прохор, Остап, Пересвет, Гордей, Кузьма.

Популярные несколько десятилетий назад имена Борис, Валерий, Василий сегодня можно назвать редкими. А вот некогда редкое сказочное имя Елисей сегодня достаточно востребовано. Так назвали 26 мальчиков.

У девочек наряду с десяткой самых популярных имен востребованы Есения – 44, Злата – 43, Ника - 39, Стефания – 28, Таисия – 39.

А вот Валентина – 8, Людмила – 8, Галина – 7, Алла – 3, Жанна – 3, Инна – 3, которыми часто называли девочек еще тридцать лет назад, сегодня переходят в разряд редких.

Всего за девять месяцев 2019 года в Воронежской области родилось 15 тысяч детей. Так, на свет появились 7779 мальчиков и 7223 девочки. С 2006 года мальчиков регулярно рождается в среднем на 600 больше, чем представительниц прекрасной половины.

ИСТОЧНИК KP.RU