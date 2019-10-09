Никогда не разговаривайте с незнакомцами: новый «приятель» украл у воронежца 175 тысяч

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-09T14:02:09+03:00

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Дорого заплатил 41-летний воронежец за желание похвастать. 2 октября во дворе своего дома на улице Одоевского он познакомился с мужчиной. Приятели выпили за знакомство, а потом один из них начал хвастать другому, что имеет на руках крупную сумму наличных денег. Злоумышленник подождал, когда хозяин отвлечется и незаметно выкрал у него пачку купюр. Общая сумма похищенного составила 175 тысяч рублей.

Полицейские смогли оперативно установить личность похитителя. Его задержали на территории Ленинского района. Подозреваемому 42 года. Он признался полицейским, что остро нуждался в деньгах на личные нужды и потому пошел на кражу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU