За подлог осудят замглавы сельского поселения из Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-09T13:51:07+03:00

Обязательные работы на его участке были не такими уж обязательными

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Заместителя главы Верхнемамонского сельского поселения одноименного района обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Воронежской области.

История началась в ноябре 2017 года. Тогда некоему местному жителю назначили 300 часов обязательных работ. Он должен был трудиться на благо села по выходным. Следить за этим нужно было заместителю главы администрации.

- Желая приукрасить действительное положение дел на порученном ему участке работы, он заполнил табели учета рабочего времени осужденного. Последний был снят с учета, как отбывший срок наказания, - отмечают в Следственном комитете.

Однако выяснилось, что осужденный в эти дни находился на заработках в других районах и в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU