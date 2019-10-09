2019-10-09T12:52:33+03:00
Общество

Кроссовер с кожаным салоном заказали для председателя избиркома Воронежской области

Стоимость машины составила почти 2,5 миллиона рублей
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Председатель выбрал "Шкода-Кодиак" в неплохой комплектации.Председатель выбрал "Шкода-Кодиак" в неплохой комплектации.Фото: производителя
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Автомобиль за два с половиной миллиона рублей приобрела избирательная комиссия Воронежской области. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок. Машину купили за средства регионального бюджета для председателя избиркома Сергея Канищева.

Осуществить поставку машины должна московская фирма "Нэтстор". Эта компания закупает санитарные автомобили для министерства здравоохранения Московской области, спецтранспорт для столичного метрополитена и так далее.

Согласно постановлению Правительства РФ "Об определении требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг", руководитель госоргана или его заместитель может заказать служебный автомобиль не дороже 2,5 миллионов рублей. Любопытно, что именно эта - максимальная - сумма значилась в документации. После определения подрядчика она снизилась совсем немного.

Новый автомобиль главы областного избиркома стоит 2 миллиона 487 тысяч рублей. Это "Шкода-Кодиак" в богатой комплектации с кожаным салоном, автоматической коробкой передач и полным приводом. Любопытно, что цена такого автомобиля в минимальной комплектации - 1,4 миллиона рублей. Но госслужащие, видимо, подумали: "Ездить на "барабане" - себя не уважать".

ИСТОЧНИК KP.RU

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