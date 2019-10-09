2019-10-09T12:46:53+03:00
Общество

Воронежский кинотеатр «Пролетарий» модернизируют к середине декабря

Особенно сильно изменится Малый зал и кассы [фото]
Артем ИЛЬИН
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В фойе работы уже начались.В фойе работы уже начались.Фото: Николай Шалыгин, Фейсбук.
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Директор «Пролетария» Николай Шалыгин на своей странице в Фейсбуке рассказал о масштабных изменениях, которые ждут кинотеатр в ближайшем будущем. В частности, он пообещал серьезно обновить Малый зал: сделать более объемным звук, новое покрытие стен, поставить современную систему вентиляции, а также оборудовать несколько удобных мест для инвалидных колясок.

Малый зал собираются обновить кардинально. Фото: Николай Шалыгин, Фейсбук.

Малый зал собираются обновить кардинально.Фото: Николай Шалыгин, Фейсбук.

Кроме того, в «Пролетарии» уберут старый бар и кассы. Поставят несколько терминалов самообслуживания. Также появятся новые универсальные кассы, где можно будет купить не только билеты, но и снеки.

С пола собираются убрать старый керамогранит, его сделают гранитным. На втором этаже очистят и реставрируют мозаику «Прометей, несущий огонь людям».

На третьем этаже фойе планируют полностью демонтировать все громоздкие конструкции и помещения, возвращая первоначальный интерьер кинотеатра. Кроме того, благодаря новому программному обеспечению обещают сделать так, что билеты можно купить в Интернете и на входе в кинозал просто подносить смартфон к специальному экрану.

Деньги на все эти новшества собираются брать из арендной платы одной из крупных сетей закусочных, которая скоро займет большую часть первого этажа «Пролетария».

Реконструкцию кинотеатра планируют завершить до 19 декабря – к моменту премьеры нового фильма легендарной саги «Звездных войн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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