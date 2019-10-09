Воронежцев приглашают прибраться в Северном лесу
Субботник пройдет 12 октября
фото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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В Воронеже весь октябрь продолжается осенний месячник благоустройства. В субботу, 12 октября, добровольцев приглашают на уборку территории отдыха ЖК «Северная Корона» - Северного леса. Призыв разместили активисты в соцсетях.
Горожане уберут бытовой мусор, сухие листву и ветки. Мешки для сбора мусора и перчатки организаторы акции принесут с собой. Желающие присоединиться к субботнику, могут обращаться к координатору акции Алексею. Его телефон 8-920-210-04-56
ИСТОЧНИК KP.RU