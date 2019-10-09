2019-10-09T12:27:35+03:00
Общество

Воронежцев приглашают прибраться в Северном лесу

Субботник пройдет 12 октября
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Воронеже весь октябрь продолжается осенний месячник благоустройства. В субботу, 12 октября, добровольцев приглашают на уборку территории отдыха ЖК «Северная Корона» - Северного леса. Призыв разместили активисты в соцсетях.

Горожане уберут бытовой мусор, сухие листву и ветки. Мешки для сбора мусора и перчатки организаторы акции принесут с собой. Желающие присоединиться к субботнику, могут обращаться к координатору акции Алексею. Его телефон 8-920-210-04-56

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый знакомый ограбил жительницу Воронежа и попытался уехать из города
Воронежцев спрашивают, как лучше гореть иллюминации в центре города
Воронежцы пожаловались на «приют клещей» во дворе рядом с детской площадкой
Стало известно, насколько в Воронеже подорожает проезд
На одном из оживленных перекрестков Воронежа погас светофор
Евгений Малкин: «Я не смотрю на жизнь так, как например, кто-нибудь в Воронеже»
Воронежский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных в 2019 году
Никогда не разговаривайте с незнакомцами: новый «приятель» украл у воронежца 175 тысяч
За подлог осудят замглавы сельского поселения из Воронежской области
В Воронеже "Лексус" сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
Поисковики сообщили о неучтенных воинских захоронениях в воронежском парке "Орленок"
Кроссовер с кожаным салоном заказали для председателя избиркома Воронежской области
Воронежский кинотеатр «Пролетарий» модернизируют к середине декабря