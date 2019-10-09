Лжесотрудники банка «защитили» карты воронежцев и взяли за свои услуги миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-09T11:34:44+03:00

Несмотря на все предупреждения, воронежцы продолжают верить мошенникам. Фото: из архива «КП»

За сутки в полицию обратились 12 человек, пострадавших от мошенников

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Рекордное количество дистанционных мошенничеств зарегистрировали в минувшие сутки в полиции Воронежской области. От злоумышленников пострадали 12 человек. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей.

42-летняя жительница Железнодорожного района испугалась сообщения «сотрудника службы безопасности банка», который сообщил, что с ее счета списываются деньги. Мужчина предложил защитить средства и попросил назвать персональные данные клиентки. В результате нескольких операций с карты женщины, действительно, пропали 220 тысяч рублей.

А 38-летний житель Советского района за аналогичную «защиту» заплатил мошенникам около 55 тысяч.

По всем случаям полицейские возбудили уголовные дела и ищут преступников. Жителей Воронежской области в очередной раз предупреждают: не называйте личные данные неизвестным лицам по телефону!

ИСТОЧНИК KP.RU