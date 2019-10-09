Больше семи тысяч жителей Воронежской области заболели ОРВИ

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-09T09:21:35+03:00

Больше половины из них - детсадовцы и школьники

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На прошлой неделе 7198 жителей Воронежской области почувствовали недомогание и поспешили к врачам. Им поставили диагноз «ОРВИ». Среди заболевших 4659 детей. По сравнению с данными предыдущей недели наметилось снижение темпов заболеваемости среди школьников и детсадовцев на 3,8%. Удельный вес детей в заболеваемости ОРВИ составил 65%.

- Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена вирусами не гриппозной этиологии, - отметили в управлении Роспотребнадзора в Воронежской области.- Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, ОРВИ — самая распространенная в мире группа заболеваний, возбудителями которых являются пневмотропные вирусы, и характеризующаяся воспалением органов дыхания. Возбудители болезни передаются по воздуху, при рукопожатии и через предметы обихода.

ИСТОЧНИК KP.RU