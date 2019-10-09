Отопительный сезон в Воронеже в 2019 году: в 3321 дом дали отопление
В городе третий день отопительного сезона
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По данным городской администрации на вечер 8 октября в Воронеже отопление дали в 3321 многоквартирный дом из 4598. Это 72,2%.
Напомним, в городе работают «горячие линии» ЖКХ - 228-32-76 и 228-30-27 и в управах районов:
Коминтерновский район: 261-10-68
Советский район: 225-71-01, 263-16-73
Центральный район: 259-76-63, 259-76-51
Железнодорожный район: 223-04-86
Левобережный район: 254-79-91, 249-09-71
Ленинский район: 206-91-52.
Если в вашем доме или квартире нет тепла, сначала узнавайте причины неполадки в своей управляющей организации.
ИСТОЧНИК KP.RU