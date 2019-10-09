Отопительный сезон в Воронеже в 2019 году: в 3321 дом дали отопление

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-09T08:34:12+03:00

В городе третий день отопительного сезона

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По данным городской администрации на вечер 8 октября в Воронеже отопление дали в 3321 многоквартирный дом из 4598. Это 72,2%.

Напомним, в городе работают «горячие линии» ЖКХ - 228-32-76 и 228-30-27 и в управах районов:

Коминтерновский район: 261-10-68

Советский район: 225-71-01, 263-16-73

Центральный район: 259-76-63, 259-76-51

Железнодорожный район: 223-04-86

Левобережный район: 254-79-91, 249-09-71

Ленинский район: 206-91-52.

Если в вашем доме или квартире нет тепла, сначала узнавайте причины неполадки в своей управляющей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU