Воронежцам споет Олег Погудин

СЕГОДНЯ 00:37 2019-10-09T00:37:58+03:00

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18 ноября в Воронеж приедет Олег Погудин. Мастер романсов привезет поклонникам концерт-спектакль «Серебряный век», посвященный своему 50-летию.

Олег Погудин называет романс песней открытого сердца, наполненного любовью. И концерт-спектакль «Серебряный век» перелистывает страницы одной из самых прекрасных глав книги любви. Каждую песню артист преподносит как отдельно взятую историю. На сцене оживут воспоминания о прекрасных стихах и песнях, салонах и кабаре, парках и дворцах, полях сражений, утонченной нежности и роковых грозах Серебряного века. Зрителей ждут пленительные слова и мелодии, вдохновенная эмоциональность театра, виртуозная игра музыкантов, исключительная красота «Серебряного голоса России».

Концерт пройдет 18 ноября в театре оперы и балета, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU