Воронежцам споет Олег Погудин
18 ноября в Воронеж приедет Олег Погудин. Мастер романсов привезет поклонникам концерт-спектакль «Серебряный век», посвященный своему 50-летию.
Олег Погудин называет романс песней открытого сердца, наполненного любовью. И концерт-спектакль «Серебряный век» перелистывает страницы одной из самых прекрасных глав книги любви. Каждую песню артист преподносит как отдельно взятую историю. На сцене оживут воспоминания о прекрасных стихах и песнях, салонах и кабаре, парках и дворцах, полях сражений, утонченной нежности и роковых грозах Серебряного века. Зрителей ждут пленительные слова и мелодии, вдохновенная эмоциональность театра, виртуозная игра музыкантов, исключительная красота «Серебряного голоса России».
Концерт пройдет 18 ноября в театре оперы и балета, начало в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU