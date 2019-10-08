Воронежский «Буран» испортил дебют нового главного тренера проигрышем пермскому «Молоту-Прикамье»

СЕГОДНЯ 21:47 2019-10-08T21:47:13+03:00

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Первый матч и.о. главного тренера Михаила Бирюкова до поры, до времени протекал гладко. Шайба, заброшенная Владиславом Рыбаковым, оставалась единственной в матче почти до конца второго периода. А потом понеслось…

На 39 минуте Артур Чувиляев сравнял счет. В третьем периоде вместо того, чтобы реализовать большинство, игроки «Бурана» сразу после того, как команды оказались в равных составах, пропустили контратаку на 48 минуте. В итоге нашего вратаря Владислава Окоряка просто оставили на растерзание пермякам, и Александр Куваев вывел гостей вперед. И почти тут же итог матча подвел оформивший дубль Чувиляев, лучше всех сориентировавшийся в суматохе у ворот «ураганных» - 1:3.

«Буран» пока остался на 28 месте из 34 возможных. Впереди у «ураганных» домашняя игра 10 октября с соседом по турнирной таблице. Ижевская «Ижсталь» идет на 31 месте с 8 очками, у воронежского клуба их, напомним, 9. Матч стартует в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU