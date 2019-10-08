В Воронеже будут судить бизнесмена, обманувшего государство на 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:06 2019-10-08T20:06:58+03:00

Бизнесмену грозит до шести лет тюрьмы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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Прокурор Центрального района Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего бизнесмена. Его обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

По данным следствия, руководитель ООО «Агро Капиталъ Групп» отразил в бухгалтерском отчете сведения о купле-продаже продукции у селян через подконтрольные ему фирмы-однодневки. А потом, основываясь на этих бумажках, подал в налоговые органы документы для возмещения НДС на общую сумму более 700 тыс. рублей.

- Уголовное дело направили в Центральный районный суд. За время следствия бизнесмен полностью возместил причиненный ущерб. Тем не менее ему грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU