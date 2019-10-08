В мэрии объяснили дыры в потолке в воронежском детсаду

СЕГОДНЯ 19:34 2019-10-08T19:34:20+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото навесного потолка в детсаду № 120 на улице Остужева, в котором отсутствуют две панели. Автор поста отмечает, что они исчезли после сильного дождя.

В мэрии рассказали о ситуации с потолком детсада подробнее:

- Во время сильного ливня в выходные в этом дошкольном образовательном учреждении листва забилась в водостоки. В результате панели навесного потолка сильно набухли от влаги. Вода закапала внутрь комнаты, где стояли шкафчики с детской одеждой. Панели сняли, прочистили водостоки. В скором времени целостность потолка должны восстановить.

ИСТОЧНИК KP.RU