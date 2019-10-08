2019-10-08T18:05:32+03:00
Звезды

В Воронеж с новой программой приезжает Егор Крид

Популярный исполнитель выступит 2 декабря
Кирилл Мишин
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фото: предоставлено организаторами.фото: предоставлено организаторами.
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Один из главных сердцеедов современной сцены даст концерт в ДС «Юбилейный». 10 миллионов подписчиков в «Инстаграме», два студийных альбома, совместные композиции с Тимати, LSP, Feduk, Филиппом Киркоровым и Игорем Крутым. К своим 25 годам Егор Крид успел больше, чем большинство ровесников. И останавливаться на достигнутом он явно не собирается.

В конце мая этого года певец дал большое интервью блогеру Юрию Дудю. Главный вопрос, который волновал поклонников - разрыв с лейблом Тимати. Вопреки ожиданиям Егор не раскрыл подробности, а просто поблагодарил команду за работу и заявил, что теперь сам управляет карьерой: «Я перерос всю эту историю - быть артистом под продюсером, потому что я пишу тексты сам, снимаю клипы сам. И хочу быть продюсером самого себя, быть ответственным за самого себя».

Одним из главных хитов 2019-го стал трек “Сердцеедка”. Ироничная песня о любви к деревенской девушке всего за сутки собрал более 10 миллионов просмотров, первые строчки в чартах и бесконечные повторы в плейлистах.

Свое новое шоу артист представит в «Юбилейном» 2 декабря в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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