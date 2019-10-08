2019-10-08T17:31:37+03:00
Происшествия

В Воронеже рецидивистка развела парня на дорогие наушники и на этом погорела

Закоренелой мошеннице грозит до пяти лет тюрьмы
Юрий КОЗЛОВ
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Аферистка на этот раз может отправиться в места не столь отдаленные на пять лет.Аферистка на этот раз может отправиться в места не столь отдаленные на пять лет.Фото: из архива «КП»
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Воронежские полицейские раскрыли мошенничество девушки. С жалобой на ее действия в городской отдел полиции № 4 в сентябре обратился 22-летний воронежец.

Молодой человек рассказал, что разместил в Интернете объявление о продаже наушников. Вскоре ему позвонила девушка и сказала, что хочет их купить. Договорились о встрече. Юная особа предложила заплатить за наушники через киви-кошелек. И показала парню, что якобы все комбинации для перевода выполнила. А когда молодой человек сказал, что деньги ему не пришли, заявила, что это платежная система «тормозит». Мужчина поверил и отдал наушники. А когда понял, что стал жертвой аферистки, пошел в полицию.

Сотрудники уголовного розыска отработали известных им по предыдущим подобным мошенничествам жительниц Воронежа. Под подозрение попала 22-летняя девушка, неоднократно судимая по похожим делам. Оперативники пришли к рецидивистке в квартиру, задержали ее. Вскоре та признала свою вину, рассказав, что продала наушники на стихийном рынке, а деньги – 13 тысяч рублей - потратила на свои прихоти.

Аферистку отправили в следственный изолятор. По части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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