Воронежцы могут пожаловаться на нарушения прав детей на приеме в прокуратуре

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-08T16:21:57+03:00

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15 октября воронежцы, знающие что-либо о нарушениях прав детей, могут прийти на прием в региональную прокуратуру (переулок Красноармейский, 12Б).

Информацию и жалобы выслушают два сотрудника прокуратуры: начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Галина Горшкова и руководитель отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Вера Александрова. Также прием будет вести уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова.

Прием начнется в 14.00. Предварительной записи не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU