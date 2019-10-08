Воронежцы могут пожаловаться на нарушения прав детей на приеме в прокуратуре
Он пройдет 15 октября
Прием пройдет в прокуратуре Воронежской области.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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15 октября воронежцы, знающие что-либо о нарушениях прав детей, могут прийти на прием в региональную прокуратуру (переулок Красноармейский, 12Б).
Информацию и жалобы выслушают два сотрудника прокуратуры: начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Галина Горшкова и руководитель отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Вера Александрова. Также прием будет вести уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова.
Прием начнется в 14.00. Предварительной записи не требуется.
ИСТОЧНИК KP.RU