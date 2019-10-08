2019-10-08T14:19:30+03:00
Звезды

На фестивале "Воронежские звезды мирового балета" выступят артисты Большого театра

Форум пройдет с 16 по 20 октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Театр оперы и балета объявил имена участников пятого фестиваля «Воронежские звезды мирового балета», который пройдет с 16 по 20 октября. Он будет посвящен творчеству Петра Ильича Чайковского. В программе три балета на музыку композитора, гала-концерт хореографических номеров на его произведения и выступление артистов хора. А в Доме актера покажут фотовыставку Константина Кириакиди, посвященную истории фестиваля.

Региональную балетную школу на фестивале представят премьер Большого театра, лауреат премии «Золотая маска» Вячеслав Лопатин, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Анастасия Першенкова, солистка театра «Русский балет» Анастасия Колесникова. Еще одна наша землячка Диана Косырева на этот раз приедет на фестиваль в качестве прима-балерины Венгерского национального балета. Участниками гала-концерта станут Анастасия Першенкова, звезда мирового балета, приглашенный солист Большого театра Андрей Меркурьев, звезды Ростовского музыкального театра Мари Ито и Анатолий Устимов.

Программа фестиваля:

16 октября в 18.30 в театральном фойе концерт артистов хора. В 19.00 открытие фестиваля. Показ балета «Спящая красавица». В партии Принцессы Авроры Диана Косырева.

17 октября в 19.00 балет «Щелкунчик». В партии Принца Щелкунчика Вячеслав Лопатин.

18 октября в 16.00 в Доме актера открытие фотовыставки «Дотянуться до звезд».

19 октября в 18.00 балет «Лебединое озеро». В партии Одетты-Одиллии Анастасия Колесникова.

20 октября в 18.00 гала-концерт с участием приглашенных солистов ведущих театров России и балетной труппы ТОБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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