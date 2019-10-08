В Воронежской области адвокат обманным путем хотел получить от клиента полмиллиона

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-08T13:20:13+03:00

Теперь его будут судить за мошенничество в крупном размере

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Воронежские следователи передают в суд дела 49-летнего адвоката. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере.

Инцидент произошел в августе 2019 года: к адвокату обратился клиент с просьбой об оказании ему юридической помощи, связанной с обжалованием решений Аннинского районного суда и Воронежского областного суда по гражданскому делу.

Адвокат решил не просто проконсультировать клиента, а основательно нагреть на нем руки. И пообещал решить вопрос о принятии положительного решения по делу, поскольку якобы находится в доверительных отношениях с должностными лицами Верховного суда РФ и службы судебных приставов (хотя никаких договоренностей с сотрудниками правоохранительных и судебных органов не имел и не мог каким-либо образом влиять на исход событий). А за это потребовал от мужчины передать 500 тысяч рублей, якобы для передачи взятки должностным лицам вышеуказанного суда.

При получении денег адвоката задержали сотрудники регионального СК и УФСБ России по Воронежской области. Средства изъяли, адвокат признался. Дело передают в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU