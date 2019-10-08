Название воронежского хутора могут признать самым веселым в России
На сервисе путешествий Туту.ру начался шестой раунд голосования за самое веселое название населенного пункта России. По итогам первых пяти в финал вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (Татарстан), Бухалово (Ярославская область) и Палево (Сахалинская область).
На этот раз в число претендентов вошел хутор Хренище Бобровского района. Назван он, потому что в окрестностях росло ну очень много хрена. Хутору составили компанию такие населенные пункты как Мошонки (Калужская область), Дача-Рог (Тульская), Большой Чердак (Пензенская), Васина Поляна (Мордовия), Налейка (Ульяновская), Чай-Поселок (Нижегородская), Лом-Комары (Кировская), Ишаки (Чувашия), Мочалище (Марий Эл).
Проголосовать за самое забористое название можно до 12 октября в сообществе Туту.ру вКонтакте и на странице проекта.
Всего в конкурсе будет десять раундов, по их итогам отберут 10 полуфиналистов. Итоги подведут в конце ноября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU