2019-10-08T13:54:48+03:00
Происшествия

«В Советском районе появился педофил»: воронежцы рассказали о двух случаях нападения на детей

В школах учителя попросили родителей быть осторожнее
Юлия ДИДЕНКО
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Родители пострадавших малышей обратились в полицию.Родители пострадавших малышей обратились в полицию.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Воронежцы в соцсетях рассказали о двух случаях нападения педофила на детей. Местные жители попросили родителей быть бдительными и не оставлять малышей без присмотра.

- В Советском районе появился педофил. Случаи нападения были на Перхоровича и Маршака! Ему удалось раздеть мальчика на Перхоровича, но его спугнули. Он не успел совершить своё деяние! Предупредите детей, - написали горожане в популярной группе в Сети.

В школах учителя уже оповестили родителей об опасности. Из примет мужчины указывают только высокий рост.

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области «Комсомолке» нам подтвердили факт обращения родителей в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Мы будем следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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