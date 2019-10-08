2019-10-08T12:51:40+03:00
Происшествия

Воронежец угнал «девяносто девятую», чтобы сдать на металлолом

Теперь ему грозит до 5 лет за кражу
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали подозреваемого, который в августе угнал чужую «девяносто девятую» средь бела дня. 42-летний владелец не обнаружил свой ВАЗ-21099, который припарковал во дворе на улице 9 Января.

Полицейские обнаружили машину в одном из пунктов приема металлолома в Левобережном районе. Личность сдавшего машину на металл установили. 34-летний задержанный признался, что вырученные деньги уже потратил.

За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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