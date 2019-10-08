Воронежец угнал «девяносто девятую», чтобы сдать на металлолом
Теперь ему грозит до 5 лет за кражу
Изменить размер текста:
В Воронеже задержали подозреваемого, который в августе угнал чужую «девяносто девятую» средь бела дня. 42-летний владелец не обнаружил свой ВАЗ-21099, который припарковал во дворе на улице 9 Января.
Полицейские обнаружили машину в одном из пунктов приема металлолома в Левобережном районе. Личность сдавшего машину на металл установили. 34-летний задержанный признался, что вырученные деньги уже потратил.
За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU