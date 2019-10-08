2019-10-08T12:07:04+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области до смерти избил собутыльницу

Мужчина пил всю ночь и докуролесился
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи передают в суд дело 39-летнего жителя Боброва, до смерти избившего приятельницу.

Инцидент произошел с 18 на 19 июля. Мужчина со знакомой всю ночь выпивали: сначала в его квартире, затем в ее. При этом кавалер неоднократно избивал 43-летнюю женщину. В последний раз он отрабатывал удары на несчастной на лестничной клетке в подъезде, после чего затащил ее в квартиру, где она и умерла от полученных телесных повреждений.

Мужчина раньше уже был судим за изнасилование. Теперь ему придется ответить за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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