Житель Воронежской области до смерти избил собутыльницу
Мужчина пил всю ночь и докуролесился
Изменить размер текста:
Воронежские следователи передают в суд дело 39-летнего жителя Боброва, до смерти избившего приятельницу.
Инцидент произошел с 18 на 19 июля. Мужчина со знакомой всю ночь выпивали: сначала в его квартире, затем в ее. При этом кавалер неоднократно избивал 43-летнюю женщину. В последний раз он отрабатывал удары на несчастной на лестничной клетке в подъезде, после чего затащил ее в квартиру, где она и умерла от полученных телесных повреждений.
Мужчина раньше уже был судим за изнасилование. Теперь ему придется ответить за убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU