2019-10-08T12:00:20+03:00
Общество

Воронежские чиновники сделали прививки от гриппа

Выездной процедурный кабинет работает в Ленинском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Прививочная кампания, стартовавшая 4 сентября, пришла в коллективы муниципальных учреждений. Так, недавно медсестры городской поликлиники №10 развернули мобильный процедурный кабинет в управе Ленинского района для желающих сделать прививку сотрудников.

Перед непосредственной вакцинацией каждый получает допуск, пройдя медицинский осмотр. Доктор беседует с посетителем, измеряет температуру, давление и при отсутствии противопоказаний делает прививку препаратом Совигрипп.

- Наряду с традиционными домашними способами профилактики простуды и гриппа, считаю необходимым сделать прививку в целях создания стойкого иммунитета от болезни, - пояснил руководитель управы Сергей Ситников, принявший участие в вакцинации.

Сотрудники других трудовых коллективов Ленинского района также могут согласовать процедуру выездной вакцинации, обратившись в поликлинику № 10 (г. Воронеж ул. 20-летия Октября, 82, тел. 202-11-51).

ИСТОЧНИК KP.RU

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