Пассажиры прерванного из-за смерти мужчины рейса провели в воронежском аэропорту пять часов
Пассажиры рейса Сочи-Москва, прерванного из-за смерти мужчины на борту, провели в воронежском аэропорту пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани во вторник, 8 октября.
Экипаж самолета «Боинг-737-800 (в)» авиакомпании Utair запросил экстренную посадку после резкого ухудшения самочувствия пассажира. Бортпроводники пытались спасти его, но не смогли. Лайнер приземлился в Воронеже в 15.34. В здании 57-летнего мужчину ждали медики, но они лишь диагностировали смерть. По предварительным данным, у пассажира случился приступ. Но точную причину установят врачи.
На борту лайнера находилось 178 человек. Все они успешно приземлились во «Внуково» в 20.37.
ИСТОЧНИК KP.RU