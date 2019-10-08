Пассажиры прерванного из-за смерти мужчины рейса провели в воронежском аэропорту пять часов

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-08T11:37:18+03:00

Лайнер вылетел в Москву только в 19.53

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Пассажиры рейса Сочи-Москва, прерванного из-за смерти мужчины на борту, провели в воронежском аэропорту пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани во вторник, 8 октября.

Экипаж самолета «Боинг-737-800 (в)» авиакомпании Utair запросил экстренную посадку после резкого ухудшения самочувствия пассажира. Бортпроводники пытались спасти его, но не смогли. Лайнер приземлился в Воронеже в 15.34. В здании 57-летнего мужчину ждали медики, но они лишь диагностировали смерть. По предварительным данным, у пассажира случился приступ. Но точную причину установят врачи.

На борту лайнера находилось 178 человек. Все они успешно приземлились во «Внуково» в 20.37.

ИСТОЧНИК KP.RU