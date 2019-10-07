2019-10-07T20:02:32+03:00
Общество

Академия танца Бориса Эйфмана проведет в Воронеже просмотр талантливых детей

Ребят смогут получить рекомендации на вступительные экзамены или приглашение на недельную бесплатную стажировку в стенах Академии
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.
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В Воронеже специалисты Санкт-Петербургской «Академии танца Бориса Эйфмана» проведут просмотр юных талантливых танцоров . К участию приглашают детей от 6 до 11 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 7 октября.

Ребята, которые успешно пройдут просмотр, получат рекомендации на вступительные экзамены или приглашение на недельную бесплатную стажировку в стенах Академии с возможностью продолжить обучение в уже сформированных классах.

По окончании балетного училища ученикам выдается диплом о среднем профессиональном образовании «Артист балета, преподаватель».

В настоящее время в Академии учатся трое воспитанников из Воронежской области.

Просмотр пройдет 13 октября в в 12:00 в Детской школе искусств №6 (улица Геращенко, 8) Запись и подробности на сайте Академии: и по телефонам: + 7(812)498-41-29, +7(952) 288-57-19

Справка «КП»

Академия танца Бориса Эйфмана - единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с 7-ми лет - является одним из флагманов общероссийской системы поиска и поддержки талантливых детей. Отбор на будущий учебный год проходит по всей России. С момента создания Академия видит свою миссию в выполнении функции «социального лифта», позволяя талантливым детям получить востребованную профессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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