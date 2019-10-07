2019-10-07T19:21:38+03:00
Общество

В Воронеже пенсионеров проконсультируют по вопросам земли и недвижимости

Мероприятие проведут сотрудники Росреестра
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже пенсионеров бесплатно проконсультируют по вопросам земли и недвижимости. Мероприятие организуют сотрудники Росреестра к Международному дню пожилых людей в областной библиотеке имени И.С.Никитина

8 октября с 14.00 до 16.00 специалисты будут отвечать на вопросы, касающиеся предоставления государственных услуг Росреестра, земельного надзора, кадастровой оценки, межевания земельных участков, нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, а также вопросов дарения и наследства.

Акция будет проходить в холле третьего этажа областной библиотеки по адресу площадь Ленина, 2.

Телефоны для справок:

252-10-36 - Крамарева Оксана Ильинична, помощник руководителя Управления Росреестра по Воронежской области;

255-07-26 - Фризен Екатерина Ивановна, зав. справочно-библиографическим отделом ВОУНБ им. И.С. Никитина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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