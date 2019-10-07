СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-07T18:39:05+03:00

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В Воронежской области за лето утонули 43 человека. Больше всего погибших в воде в столице Черноземья - 10 человек. Такие данные на планерке в облправительстве озвучил глава регионального ГУ МЧС Александр Кошель в понедельник, 7 октября.

На водных объектах количество происшествий снизилось на 30%. А число утонувших уменьшилось на 33%. В 2018 году за тот же период в области утонули 52 человека. Снижение смертей связывают, как правило, с созданием цивилизованных мест отдыха.

Основными причинами смертей в водоемах остаются купание в необорудованных местах и в состоянии опьянения.

В купальный сезон 2019 года к эксплуатации в регионе было допущено 92 пляжа. Совместно с органами местного самоуправления контролировались необорудованные места массового отдыха людей у воды, работали мобильные подразделения из представителей администраций и общественности. Особое внимание было уделено профилактической работе с детьми в оздоровительных лагерях и школах.

ИСТОЧНИК KP.RU