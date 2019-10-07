2019-10-07T18:10:05+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка протаранила забор у детсада

ДТП случилось в Центральном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Почему водитель улетел в забор, непонятно.Почему водитель улетел в забор, непонятно.Фото: Артем Константинов.
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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» опубликовали фото ДТП, случившегося в воскресенье, 6 октября, на улице Революции 1905 года. На нем запечатлели «Тойоту-Камри», стоявшую посреди большой дыры в заборе. Автор поста утверждает, что иномарка протаранила ограждение Центра развития ребенка «Аленка». Хорошо, что это произошло в выходной. А так дети могли получить психологическую травму, не говоря уже (не дай Бог!) о возможных жертвах.

В городском отделе пропаганды ГИБДД пояснили, что в ДТП никто не пострадал. Видимо, «Тойоту» делали на совесть, в частности, систему безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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