В Воронеже иномарка протаранила забор у детсада

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-07T18:10:05+03:00

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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» опубликовали фото ДТП, случившегося в воскресенье, 6 октября, на улице Революции 1905 года. На нем запечатлели «Тойоту-Камри», стоявшую посреди большой дыры в заборе. Автор поста утверждает, что иномарка протаранила ограждение Центра развития ребенка «Аленка». Хорошо, что это произошло в выходной. А так дети могли получить психологическую травму, не говоря уже (не дай Бог!) о возможных жертвах.

В городском отделе пропаганды ГИБДД пояснили, что в ДТП никто не пострадал. Видимо, «Тойоту» делали на совесть, в частности, систему безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU