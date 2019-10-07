2019-10-07T17:39:55+03:00
Происшествия

В Воронеже за тонировку автомобиля на сутки арестовали водителя

29-летний местный житель не снял затемнение в 10-дневный срок
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже на сутки арестовали водителя за тонировку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 7 сентября.

В августе этого года 29-летнего местного жителя на «Фольксваген Гольф» остановили сотрудники полиции. Они потребовали снять тонировку, которая составляет 7,8%. В предоставленные по закону десять дней мужчина затемнение не убрал. И 7 октября его остановили снова.

Таким образом, в действиях воронежца усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 КоАП РФ и подлежит привлечению к административной ответственности.

Ленинский райсуд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки с содержанием в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту ГУ МВД России по Воронежской области.

В настоящее время нарушитель снял тонировочную пленку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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