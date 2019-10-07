2019-10-07T16:51:55+03:00
Звезды

Гарик Мартиросян рассказал воронежцам, почему считает комментарии «Петросян» в свой адрес комплиментом

Юморист вышучивал модниц, рэперов и киношников
Ярослав ИВАНОВ
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Гарик Мартиросян в Воронеже.Гарик Мартиросян в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ
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Больше 1000 зрителей собрал 5 октября в Event-Hall Гарик Мартиросян. Юморист выступил в новом амплуа – не ведущего, а стендапера.

- Никаких декораций. Чистый юмор – я и вы, - сказал в начале концерта Мартиросян и признался, почему решил перейти в стенд-ап. Мне уже 45 лет. Все мои коллеги стали популярны. Один я стою на месте…

- Зависть, - тут же сочувственно откликнулись воронежцы.

- Зависть - не то слово. Зеленский стал президентом Украины! Мы вместе играли в КВН. А теперь Зеленский лишил смысла жизни всех квнщиков – что бы я ни сделал, я не переплюну его достижения никогда... Галустян, «Мишка из Сочи» - стал официальным лицом Федерации военно-стратегических игр и пулевой стрельбы РФ. Как он умудрился? Ведь он лицо тех, против кого воюет Федерация. Сашка Ревва со своим Артуром Пирожковым всех переплюнул - бешеные гонорары, успех. Светлаков ушел на СТС. Ургант - на «Вечерний Ургант». А я решил стать стендапером.

Первым делом юморист рассказал, почему его раздражают люди, у которых нет WhatsApp.

- А еще удивляют те, у кого кнопочные телефоны. Они говорят: «Чтоб меня не прослушивали!». Нафиг ты кому нужен – ты работаешь охранником в «Магните». Американцы сидят и думают: "Кого бы сегодня прослушать - израильскую разведку или Виталика из «Магнита», в Воронеже живет».

Гарик Мартиросян в Воронеже. Фото: Ярослав ИВАНОВ

Гарик Мартиросян в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

В своем монологе юморист затрагивал разные темы – сдувшееся русское кино и лже-патриотизм, ЗОЖ и качков, которые проигрывают тем, кто качает нефть, а еще предлагал, какую татуировку нужно сделать Билану в свете его последних "подвигов", стебался над русскими рэперами и модницами.

- Мода такой уродливой не была даже в палеолите, когда носили набедренные повязки. Идет такая красотка в кроссах «Баленсиага», нога 36 размера, а след оставляет как от Годзиллы… А куртки и пальто оверсайз? Я не ханжа, у нас в детстве у всех был оверсайз: когда тебе 16, отцу 47, и ты за ним донашиваешь дубленку зимой. Но это вынужденный оверсайз. А тратить огромные деньги и покупать «чехол от Валуева»...

Сетовал артист и на то, что раньше зрители и поклонники были другие – доброжелательные. А сейчас – льют грязь в соцсетях, лишь бы испортить настроение.

- Мне пишут: «Ты старый, неинтересный, шутишь на старые темы. Ты – Петросян!». Я загуглил. Первым в выборке выпадает Инстаграм Петросяна. У него в 74 года есть Инстаграм! И он там на фото с молодухой в Эмиратах. Зажигает каждый день в новых луках. Он в 74 года развелся с женой из-за любовницы. Я в какой-то момент понял, что «Петросян» - это комплимент. Мне до него работать и работать...

ИСТОЧНИК KP.RU

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