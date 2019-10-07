2019-10-07T16:41:08+03:00
Общество

Число воронежцев, пострадавших от укусов клещей, приблизилось к трем тысячам

Специалисты отмечают, что иммунизацию необходимо начинать именно в октябре
Олег ИВАНОВ
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За восемь месяцев 2019 года в Воронежской области зарегистрировано 72 случая иксодового клещевого боррелиоза у людей. Во всех случаях пострадавшие отмечали присасывание клещей, преимущественно во время отдыха или работы на территории дачных участков. При этом, как отмечают санврачи, заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) не регистрируется.

К 3 октября за медицинской помощью по поводу укуса клещами всего обратилось 2917 человек, что на 4,8% меньше аналогичного периода 2018 года (3064 человека).

При проведении исследования были обнаружены РНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, добытых в окрестностях Воронежа, Нововоронежа, Богучарском и Аннинском районах.

Отметим, что для выработки крепкого иммунитета против вируса к весенне-летнему сезону иммунизацию необходимо начинать именно в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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