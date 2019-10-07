Липчанин попался на сбыте наркотиков в Воронежской области

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-07T16:34:45+03:00

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В Воронежской области суд вынес приговор 20-летнему жителю Липецка. Парня признали виновным в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 7 октября.

По версии следствия и суда, липчанин месяц занимался сбытом синтетических наркотиков с помощью тайников-закладок на территории Липецкой и Воронежской областей.

В августе 2018 года в селе Староживотинное Рамонского района парня задержали после получения им оптовой закладки в тайнике для последующего измельчения и сбыта. У него ихъяли 249,92 граммов пирролидиновалерофенона. В отделе полиции он дал признательные показания.

Липчанин воспользовался правом на рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных . Коллегия признала его виновным в совершении указанного преступления, однако, заслуживающим снисхождения. Наркосбытчику назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU