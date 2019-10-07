2019-10-07T16:24:34+03:00
Спорт

Воронежские бойцы ММА выиграли девять золотых медалей на Кубке Евразии

А один из наших спортсменов еще и выиграл Кубок России [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Судья поднимает руку Максима Котельникова - он победил.Судья поднимает руку Максима Котельникова - он победил.Фото: предоставлено клубом «Александр».
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5 октября в Сочи прошел турнир по ММА (ориентал) Кубок Евразии «Олимпийский Сочи - 2019». На этом турнире Воронеж представляли 17 бойцов клуб «Александр». Каждый из них занял призовое место. В итоге в копилке наших спортсменов девять золотых, семь серебряных и одна бронзовая медаль

В те же сроки, 5-6 октября, в Самаре проходил Кубок России по ММА. На этих соревнованиях Максим Котельников из клуба «Александр» (тренер спортсмена Олег Губин) завоевал золото. Еще один воронежский боец Радион Гаджиибрагимов и его наставник Олег Косинов (клуб «Арена Дон») взял серебро.

- В четвертьфинале Максим победил чеченского спортсмена, в полуфинале - москвича, а в финале - бойца из Рязани Виктора Клюева. Все поединки были упорными. Ни в одном из них не удалось выиграть нокаутом. Тем ценнее этот успех, - рассказал тренер Максима Котельникова Олег Губин.

Максим Котельников (четвертый справа) с поясом победителя Кубка России. Фото: предоставлено клубом «Александр».

Максим Котельников (четвертый справа) с поясом победителя Кубка России.Фото: предоставлено клубом «Александр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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