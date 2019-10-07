В Воронежской области отремонтировали аварийный мост через реку Богучарка

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-07T15:40:47+03:00

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В селе Скнаровка Смаглеевского сельского поселения завершили ремонт аварийного моста через реку Богучарка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кантемировского района в понедельник, 7 октября.

Мост соединяет две части села Скнаровка. За рекой проживает около сорока процентов сельчан. Среди них много многодетных семей.

Отремонтированный мост приспособлен, как для пешеходов, так и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU