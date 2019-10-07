В Воронежской области мужчина подделал расписку, чтобы повторно вернуть долг

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-07T16:26:04+03:00

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В Россоши суд отказал местному жителю в удовлетворении иска о взыскании долга. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда в понедельник, 7 октября.

В феврале 2019 года мужчина дал в долг на два своему знакомому 130 тысяч рублей. По словам местного жителя, должник написал ему расписку. В обговоренную дату деньги горожанин не вернул. Россошанец подал не него суд.

Должник заявил, что никакой расписки он не писал, а деньги вернул точно в срок, с помощью судебной почерковедческой экспертизы удалось выяснить правду. По заключению эксперта, текст расписки и подпись сделал другой человек.

Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии каких-либо оснований для взыскания с задолженности и отказал в удовлетворении иска.

ИСТОЧНИК KP.RU