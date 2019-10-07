Воронежский яхтсмен стал чемпионом России по парусному спорту

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-07T15:19:44+03:00

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На чемпионате России по парусном спорту, проходившему в Астрахани, золото завоевал воронежский спортсмен Илья Вьюнов, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. По итогам восьми гонок с суммой очков в 34 балла Илья обошел Ангелину Ломакину, ставшую второй, и бронзового призера Алину Фомичеву.

- Среди задач на чемпионата было завоевать первое-второе места. Илья справился. На этот национальный старт Вьюнов поехал еще и с целью подтвердить норматив мастера спорта. Удалось ли нам это сделать или нет, узнаем чуть позже, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по парусному спорту Андрей Коробов.

ИСТОЧНИК KP.RU