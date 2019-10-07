В Воронежской области пчеловод решил расширить бизнес чужими ульями с пчелосемьями

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-07T14:45:08+03:00

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В Россошанском районе поймали пчелобизнесмена, который решил расширить свое дело с помощью чужих ульев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 7 октября.

В полицию обратились жители сел Ивановка и Ворошилова, которые сообщили о краже ульев с пчелосемьями. Выяснилось, что имущество похищали вечером, а вор перемещался на автомобиле «Рено-Дастер».

Таким образом личность похитителя установили. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 33-летний житель Кантемировского района. Во время обыска улья нашли и изъяли.

В отделе полиции мужчина признал вину и пояснил, что, является пчеловодом, а таким образом решил расширить свой бизнес.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Неправильного пчеловода отправили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU