2019-10-07T14:25:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области подросток забрал забытый на скамейке телефон

Суд назначил несовершеннолетнему штраф
Юлия ДИДЕНКО
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В Россоши подросток похитил забытый на скамейке телефон. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда в понедельник, 7 октября.

В сентябре несовершеннолетний прогуливался по скверу. На одной из лавочек он заметил оставленный без присмотра мобильный телефон «iPhone 6s». Тогда подросток решил похитить его. Забрав мобильник, он сбежал. Мальчика нашли.

Подросток признал вину, раскаялся и возместил причиненный ущерб.

Проанализировав в совокупности все обстоятельства дела, суд прекратил уголовное дело и преследование в отношении несовершеннолетнего и назначил судебный штраф в размере шести тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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