2019-10-07T14:21:06+03:00
Происшествия

В Воронеже Hyundai занесло на скользкой дороге: пострадали три человека

Почему водитель не справился с управлением, теперь предстоит выяснить инспекторам
Олег ИВАНОВ
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6 октября примерно в 12:30 у дома № 107/1 по улице Шишкова легковой автомобиль Hyundai Accent занесло на сколькой после дождя дороге. 26-летний воронежец, судя по записям с камер видеонаблюдения в социальных сетях, потерял управление. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в бетонное ограждение у магазинов, неподалеку от жилого комплекса «Олимпийский бульвар».

В городской Госавтоинспекции сообщили, что в больницу с травмой головы госпитализировали 26-летнюю пассажирку иномарки. С различными повреждениями скорая увезла и самого водителя. Другая девушка 23 лет, также находившаяся в машине, пострадала не так сильно, поэтому госпитализация ей не потребовалась. Юную пассажирку отпустили домой. Инспекторам предстоит выяснить все детали произошедшего.

ДТП на улице Шишкова в Воронеже.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

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