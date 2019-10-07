В Воронежской области девочка-подросток заплатит штраф за организацию кражи косметики

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-07T13:42:46+03:00

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В Россоши несовершеннолетнюю девочку суд приговорил к штрафу за кражу косметики из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда в понедельник, 7 октября.

Выяснилось, что девочка-подросток решила организовать кражу. Она заранее договорилась со своей взрослой знакомой о том, что они вместе пойдут в магазин и похитят с прилавков тушь для ресниц, гель для фиксации бровей, карандаш для бровей, консиллер для лица. Косметику несовершеннолетняя решила спрятать в сумке у напарницы. Но воровок поймали.

Девочка свою вину признала полностью и раскаялась. Она в полном объеме возместила магазину причиненный преступлением вред. Удовлетворив заявленное на предварительном следствии ходатайство о прекращении уголовного дела, суд назначил несовершеннолетней судебный штраф в размере четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU