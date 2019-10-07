2019-10-07T13:21:40+03:00
Происшествия

В Воронеже бабушка отдала мошенникам 180 тысяч, пытаясь получить компенсацию за лекарства

Обманщики сказали, что купленные женщиной лекарства были поддельными
Юлия ДИДЕНКО
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В полицию обратилась дочь пенсионерки.В полицию обратилась дочь пенсионерки.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже 81-летняя пенсионерка отдала мошенникам 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 7 октября.

Накануне в полицию обратилась дочь пожилой жительницы Железнодорожного района. Она рассказала, что на телефон ее матери позвонил неизвестный. Он сообщил, что пенсионерке полагается компенсация 600 тысяч рублей за ранее приобретенные биологически активные добавки к пище, которые признали поддельными.

Для получения выплат женщине надо было всего лишь оплатить оформление необходимых документов через банковский терминал. Введенная в заблуждение бабушка, следуя указаниям мошенника, перевела обманщикам 180 тысяч рублей, однако обещанная компенсация так к ней и не поступила.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано пять сообщений о мошенничествах. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше двухсот шестидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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