С начала года воронежцы наворовали электроэнергии на 16,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-07T14:26:32+03:00

При этом таким воровством занимаются как обычные граждане, так и предприятия

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С начала 2019 года в Воронежской области выявили 987 фактов безучетного потребления электроэнергии объемом свыше 7,4 млн кВт*ч. Ущерб в «Россети Центр Воронежэнерго» оценивают в 16,5 млн руб.

Чаще всего схитрить пытаются обычные люди: на них приходится 811 «краж», а общий объем украденной электроэнергии 3,5 млн кВт*ч. Промышленные предприятия реже попадаются на подобном(176 фактов), однако воруют они в больших объемах - 3,8 млн кВт*ч.

Например, в Новоусманском районе более 758 тысяч кВт*ч «пропало». Нарушителем оказалось садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Березовское-2». Там в итоге сработала антимагнитная пломба. Теперь СНТ придется возместить ущерб - 1,9 млн. рублей.

По всем случаям «энерговоровства» составлены акты и направлены заявления в правоохранительные органы для возбуждения дел об административном правонарушении.

К слову, сообщить о фактах возможных нарушений закона можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-50-50-115, (звонок бесплатный). Также можно оставить обращение на сайте www.mrsk-1.ru

ИСТОЧНИК KP.RU