Ольга Бузова приедет в Воронеж с новым шоу

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-07T12:11:07+03:00

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В Воронеж с гастролями снова приедет Ольга Бузова. Столица Черноземья вошла в маршрутный лист нового шоу артистки "Принимай меня". В программе концерта композиции со второго сольного альбома артистки «Принимай меня», который по итогам 2018 года стал самым прослушиваемым в VK, а также хиты с альбома «Под звуки поцелуев».

Напомним, в феврале 2018-го Ольга Бузова собрала в Воронеже двухтысячный аншлаг, зрители концерта отметили потрясающую искренность и душевность, с которой звезда общалась с публикой.

Концерт Ольги Бузовой пройдет 4 ноября в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU