В Воронежской области 25-летний парень сбежал из психбольницы
Иван Ефремов ушел из дома в селе Орловка 4 октября
Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В селе Орловка Воронежской области пропал 25-летний Иван Ефремов. Парень ушел из психоневрологического диспансера 4 октября в 13.30. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети. Раньше он уже уходил из больницы, но затем возвращался. А в этот раз пациента нет уже несколько дней.
Рост Ивана Ефремова - 190 см. У него плотное телосложение Парень нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении Ивана, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112. или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU