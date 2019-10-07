В Воронеже мужчина застал у себя в квартире четырех незнакомых алкоголиков

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-07T12:02:30+03:00

Они залезли к нему не украсть что-либо, а просто выпить

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером в воскресенье, 6 октября, неприятный сюрприз ждал дома жителя многоэтажки в Советском районе. Он пришел в свою квартиру и обнаружил, что входная дверь взломана, а внутри "тусуются" несколько неизвестных ему мужчин. Шокированный хозяин вызвал сотрудников вневедомственной охраны. Росгвардейцы приехали и задержали четверых незваных гостей.

Мужчины заявили, что забрались в квартиру исключительно, чтобы устроить пьянку. Поверят им или нет, в любом случае уголовную статью себе они обеспечили.

ИСТОЧНИК KP.RU