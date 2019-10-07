2019-10-07T11:49:22+03:00
Происшествия

В Воронеже нашли подозреваемого в убийстве дворника, совершенном семнадцать лет назад

Однако мужчина вину не признает
Олег ИВАНОВ
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Место преступленияМесто преступленияФото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Утром 20 мая 2002 года 46-летняя женщина, работавшая дворником, убирала закрепленную за ней территорию у дома №7 по улице Владимира Невского. К ней подошел незнакомец и несколько раз ударил ножом, после чего скрылся. Потерпевшая жительница Воронежа скончалась на месте происшествия.

В тот же день следователь прокуратуры Коминтерновского района возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 20 сентября 2002-го дело было приостановлено, так как установить преступника не удавалось.

Однако сотрудники регионального СУ СК России решили возобновить дело. Вместе с полицией удалось определить круг лиц, которые могли быть причастны к убийству. В итоге удалось выйти на 45-летнего воронежца. Мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей. Однако вину подозреваемый не признал. Однако на допросе другие его «коллеги» сообщили о причастности мужчины к убийству дворника.

Руководитель второго следственного отделения по расследованию преступлений прошлых лет регионального СУ СК России Мурат Цуроев отметил, что расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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