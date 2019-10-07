В Воронежской области водитель фуры «Ман» протаранил «Камаз»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-07T10:56:40+03:00

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6 октября примерно в 22.00 в Богучарском районе столкнулись два грузовика «Камаз» и «Ман». Оба ехали в сторону Москвы. ДТП случилось на 746 километре трассы М-4 «Дон». Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

50-летний водитель фуры «Ман» не выдержал дистанцию и врезался в ехавший в попутном направлении «Камаз», за рулем которого был 39-летний мужчина. В результате ДТП в районную больницу был доставлен 50-летний мужчина, управлявший немецким автомобилем. Инспекторам предстоит выяснить все детали аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU